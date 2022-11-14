Общество

Руководителем банно-прачечного комбината в Пскове стал Олег Аникеев

Руководителем банно-прачечного комбината назначен Олег Аникеев. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Бори Елкин / Telegram

«Руководителем банно-прачечного комбината с сегодняшнего дня назначен Олег Аникеев. В первый же рабочий день посетил вместе с ним этот важный социальный объект. Осмотрели городские бани на Советской и Конной. Их состояние оставляет желать лучшего, но ситуация не безвыходная», - написал Борис Елкин.

Глава города поставил перед новым руководителем муниципального предприятия задачу в первую очередь обеспечить социальную функцию комбината. «Предстоит также работать над погашением задолженности. Рассчитываю, что богатый управленческий опыт Олега Владимировича поможет ему оперативно разобраться в проблематике и начать действовать», - добавил градоначальник.

Напомним, ранее эту должность занимал депутат Псковской городской Думы шестого созыва Сергей Колосов, летом он перешёл на работу в Ледовый дворец Пскова.

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Временно исполняющим обязанности руководителя предприятия назначали юриста, работающего в «Банно-прачечном комбинате», Дмитрия Мартюшова.

Напомним, Олег Аникеев известен по должностям начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Псковской области, директора управляющей компании ЖЭУ-16.