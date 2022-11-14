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Общество

День призывника отмечают в России 15 ноября

15.11.2022 07:17|ПсковКомментариев: 0

Всероссийский день призывника отмечается ежегодно 15 ноября, начиная с 1992 года, согласно распоряжению президента РФ Бориса Ельцина, в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодёжи.

Призывником называют мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащее по закону призыву на действительную военную службу в ряды Вооруженных Сил РФ, уточняет calend.ru.

Воинская повинность в России появилась много веков назад — еще в Московском государстве. Постоянную службу несли дворяне, а остальное население призывалось только в случаях военной или особой необходимости. В XV-XVI веках главной военной силой была конница, а при Иване Грозном основную роль в обеспечении безопасности страны стала играть пехота. Так, первое постоянное пешее войско составили стрельцы.

Полноценная регулярная армия появилась при Петре I. Она формировалась на основе рекрутского призыва из крестьян, мещан и других податных сословий. Воинская повинность была общинной и пожизненной. Только в конце XVIII века срок службы был ограничен 25 годами, в 1834 году — 20, а затем в 1855–1872 годах были последовательно установлены 12-, 10- и 7-летние сроки службы. К тому же в 1862 году император Александр II освободил от повинности дворян, а позднее и представителей купеческого сословия и духовенство. Но спустя 12 лет всеобщая личная повинность, которой подлежало все мужское население страны, достигшее 21-летнего возраста, была возвращена. Кроме того, с этого момента призыв распространялся на представителей всех национальностей, проживающих в России.

К началу XX века срок действительной службы в пехоте и пешей артиллерии составлял 3 года, в других родах сухопутных войск — 4 года, во флоте — 5 лет. Но для некоторых категорий граждан существовали льготы. Например, срок службы для молодых людей, окончивших курс учебного заведения 1-го разряда (а также шесть классов гимназии) был два года. Совершенно неспособные носить оружие по состоянию здоровья освобождались от службы. Также были избавлены от воинской повинности некоторые служители церкви.

После революции 1917 года в России была создана Рабоче-Крестьянская Красная Армия, обязательная военная служба в которой была предусмотрена для трудящихся, достигших 18-летнего возраста. В 1930 году был принят закон «Об обязательной военной службе», согласно которому оборона СССР с оружием в руках осуществлялась только трудящимися. На нетрудовые классы возлагалось выполнение иных обязанностей — обслуживание армии.

В 1948 году был принят закон, по которому призыв граждан мужского пола проводился один раз в год в ноябре-декабре. Кроме того, в Вооруженных Силах СССР были установлены новые сроки службы: в Сухопутных войсках и Военно-воздушных силах — 3 года, в Военно-морском флоте — 4. До двух и трех лет соответственно срок срочной службы сократился в 1968 году, тогда же был введён к осеннему и весенний призыв.

Согласно Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года, защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. В случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях он имеет право на замену её альтернативной гражданской службой.

Все необходимые призывнику знания указаны в Федеральном законе №53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», в котором, в частности, говорится, что «военная служба — особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации...».

Призыв новобранцев в Вооруженные Силы РФ проходит 2 раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Согласно пункту 1 статьи 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», призыв на военную службу призывников включает:

— явку на медицинское освидетельствование;
— явку на заседание призывной комиссии;
— явку в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы;
— нахождение в военном комиссариате до отправки к месту прохождения военной службы.

До 2008 года срок службы призывников в Вооруженных Силах России составлял 2 года, но с 1 января 2008 года военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, служат 1 год.

В День призывника, который совпадает с осенним призывом в ряды ВС РФ, в ряде российских городов, особенно, где есть воинские формирования и части, силами военкоматов для призывников устраиваются празднично-патриотические мероприятия, встречи с ветеранами, организуются экскурсии в воинские части и консультации для родителей призывников, показательные выступления бойцов спецподразделений и парадные смотры войск.

В частности, в Москве в этот день призывники собираются на Поклонной горе. Рота почетного караула устраивает показательные выступления. Бойцы разведроты демонстрируют приемы рукопашного боя. После военного шоу призывникам устраивают экскурсию по Центральному музею Великой Отечественной войны. Экскурсоводы и ветераны рассказывают новобранцам о победах российских Вооруженных Сил.

Напомним, с 1 ноября в стране стартовал осенний призыв срочников.  

Теги: #праздник #военкомат #призывники
Источник: Псковская Лента Новостей
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