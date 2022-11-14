Общество

Фальсифицированная икра может появиться в Псковской области – Роспотребнадзор

На потребительском рынке в Псковской области может появиться фальсифицированная икра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: freepik

«Возможно появление фальсифицированной продукции "Икра лососевая зернистая" баночная, производителем которой согласно маркировке являются ООО "Персей" (ИНН 6504027411, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Крутая, д. 42) и/или его правопреемник ООО "Нави" ИНН 6504011323 Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 57)», - следует из сообщения ведомства.

По официальной информации, решением Арбитражного суда Сахалинской области предприятие ООО «Персей» признано банкротом. С 2016 года хозяйственная деятельность по выпуску рыбной продукции предприятием не осуществляется. Исходя из этих сведений, как отмечает ведомство, на рынке работают «предприятия-призраки».

При выборе икры жителей области просят не приобретать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли, внимательно читать этикетку, на которой должно быть указано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки.

Кроме того, маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратить внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри, крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой, икра должна заполнять баночку полностью. Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок.