Общество

Псковский губернатор оценил благоустроенный парк в Локне

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 15 ноября, находится с рабочей поездкой по южным муниципалитетам региона. Первым пунктом визита стала Локня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Оценку реализации важных инфраструктурных проектов в Локнянском районе глава региона начал с осмотра поселкового парка в муниципальном центре. Излюбленное общественное пространство местных жителей благоустроено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жилье и городская среда».

Губернатор осмотрел обновленную территорию вместе с заместителем председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорем Дитрихом, председателем регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым и главой Локнянского района Ниной Степановой.

Парк стал победителем рейтингового онлайн-голосования в 2020 и 2021 годах. В рамках первой очереди благоустройства в прошлом году здесь сделали пешеходные дорожки, отремонтировали парковку и ворота, обустроили площадку под мусорный контейнер. В этом году работы продолжились: в парке появилось освещение и видеонаблюдение. Кроме того, строители сделали пешеходные мостики через ручей и установили большой детский игровой комплекс, подготовили огороженную площадку под детские аттракционы. Карусели планируется установить уже в следующем году за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Михаил Ведерников положительно оценил произошедшие в парке изменения. Нина Степанова в свою очередь рассказала о дальнейших планах благоустройства. Губернатор предложил подключить ТОСы к реализации озвученных идей.