«Дневной дозор»: Как ветераны СВО встраиваются в мирную жизнь?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как ветераны СВО встраиваются в мирную жизнь?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Сформировано Законодательное Собрание Псковской области восьмого созыва. Впервые в региональный парламент избраны несколько человек - участников специальной военной операции. Они пошли во власть в рамках реализации стратегической задачи по адаптации ветеранов СВО и их встраиванию в мирную жизнь.

Президент России Владимир Путин неоднократно обозначал, что участники СВО должны стать новой элитой страны. Для реализации этой задачи запущена программа «Герои земли Псковской», аналогичные программы действуют и в других регионах. В новый созыв Собрания вышли два ветерана - выпускника программы: помощник губернатора региона Михаил Каратыш и помощник экс-председателя областного парламента Андрей Ключко.

Что же будет с остальными ветеранами СВО, как будет проходить их адаптация? Ведь россияне помнят «афганский синдром», когда в конце 1980-х-начале 1990-х годов прошлого века тысячи молодых людей вернулись с фронта и оказались без работы, без адаптации. В результате многие из них вступили в преступные сообщества и оказались за решеткой.

Чтобы ситуация не повторилась, в стране запущено множество различных программ по встраиванию участников СВО в мирную жизнь. Как они работают, будем разбираться в программе «Дневной дозор».

Министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстегнеева объяснила, как организована работа с ветеранами в ее ведомстве. По ее словам, с каждым бойцом выстраивают индивидуальную работу, а на каждую семью участника СВО - создают свой социальный паспорт. Ольга Евстегнеева также назвала особенности получения социального контракта.

«Наряду с заявительным характером работы по оказанию помощи специалистами центров организовано проактивное информирование о полагающихся мерах социальной поддержки на федеральном и региональном уровнях. Также проводятся выходы на адреса проживания семей. Перечень мер поддержки у нас обширный и носит постоянный характер. В первую очередь, поддержка детей участников специальной военной операции. Они имеют право на первоочередное зачисление в детские сады и школы, бесплатное посещение кружков и секций в государственных и муниципальных образовательных организациях, а также на первоочередное зачисление в детские сады и школы, в группы продленного дня с освобождением от платы за питание. Для семей, где есть пожилые люди или инвалиды, предусмотрено внеочередное принятие на социальное обслуживание на дому. Также члены семьи, являющиеся инвалидами, могут бесплатно получать технические средства реабилитации в пунктах проката городов Псков и Великие Луки. Для самих ветеранов боевых действий предусмотрено однократное бесплатное предоставление земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Есть и другие меры. Это содействие в догазификации, компенсации до 100 тысяч рублей, льготы по транспортному налогу, льготное посещение учреждений культуры, скидки на занятия в спортивной школе "Олимп", кратковременный присмотр за детьми. Также родители и супруги погибших военнослужащих имеют право на ежемесячную денежную выплату. Касательно адаптации, можно рассказать о социальном контракте. Это один из наиболее эффективных инструментов формирования долгосрочного устойчивого источника дохода, а значит - роста благосостояния семьи. Его могут заключать граждане, если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума на душу населения. В Псковской области на 2026 год это 18 750 рублей. Благодаря этой мере поддержки можно открыть свое дело, развивать личное подсобное хозяйство, устроиться на работу или получить поддержку на преодоление трудной жизненной ситуации. С 1 января 2026 года расширены возможности получения государственной социальной помощи на основании социального контракта. Введен отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников специальной военной операции без оценки среднедушевого дохода в целях стимулирования их активных действий по осуществлению предпринимательской деятельности. Для тех, кто решит открыть или развивать собственное дело, в рамках социального контракта предусмотрена возможность получения единовременной выплаты до 350 тысяч рублей. Также будет возможность финансовой поддержки на обучение или повышение квалификации. Кроме того, по выбору участника СВО, если у него имеется инвалидность первой или второй группы, право на заключение социального контракта может быть передано его супруге. При этом супруги должны быть признаны в установленном порядке безработными или ищущими работу».

Руководитель регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Надежда Васильева назвала главный принцип работы с ветеранами. Она перечислила те меры поддержки, которые доступны вернувшимся с СВО бойцам.

«Помочь построить жизнь заново – основная задача фонда «Защитники Отечества». Вопросы, с которыми обращаются к нам ребята после возвращения, абсолютно разные и касаются абсолютно разных сфер жизни. По возвращению в регион за каждым нашим ветераном закрепляется социальный координатор. Он берет на себя роль навигатора, решает самые разные задачи по принципу «одного окна». Для каждого ветерана социальный координатор составляет индивидуальный план комплексного сопровождения, основная цель которого — дать человеку возможность снова полноценно вернуться в мирную жизнь, найти работу, учиться, социализироваться. Фонд оказывает содействие в получении абсолютно всех полагающихся мер поддержки, связанных с участием в зоне специальной военной операции, включающих в себя медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и, конечно, получение санаторно-курортного лечения, а также содействия в переобучении, трудоустройстве и получении дополнительного образования. Основной принцип работы — индивидуальный подход и внимание к каждому нашему ветерану. Помощь и поддержка строятся с учетом конкретной жизненной ситуации человека, его здоровья, психологического состояния и тех бытовых условиях, в которых находится человек. При решении вопросов у фонда организовано очень тесное взаимодействие с правительством региона, главами муниципальных образований нашей области, также оперативно привлекаются профильные службы, министерства и специалисты различных областей для решения вопросов «здесь и сейчас». Такой подход помогает сделать поддержку действительно адресной и эффективной. Социальный координатор фонда работает в связке с центрами занятости, кадровыми центрами. Координатор вместе с ветераном анализирует опыт, навыки, состояние здоровья и подбирает те варианты, которые подойдут конкретному человеку. У фонда есть база проверенных партнеров-работодателей, на которых координатор помогает выйти напрямую, организовывается собеседование вне очереди, составляется резюме. Если у ветерана нет нужной квалификации, то фонд помогает организовывать бесплатное переобучение уже по востребованным профессиям. Также фонд на постоянной основе проводит ярмарки вакансий, экскурсии в различные организации, где ветеран уже напрямую может непосредственно пообщаться с работодателями и увидеть реальное место работы своими глазами. Фондом также оказывается поддержка предпринимательства. Выдаются рекомендации для получения социального контракта, что является финансовой поддержкой для открытия своего дела. Если у человека утрачено здоровье, и он получил какую-либо группу инвалидности, то фонд содействует в том, чтобы согласовать с работодателем подходящие условия труда, например, неполный рабочий день, специальное рабочее место. «Адаптация» – проект, в рамках которого Государственный фонд «Защитники Отечества» за счет собственных средств обустраивает, переоборудовывает жилые помещения наших ветеранов под нужды ребят с инвалидностью, как уволенных с Вооруженных сил РФ, так и действующих. На действующих военнослужащих, которые утратили здоровье и получили группу инвалидности, эта мера поддержки действует с 12 июня 2026 года».

Директор областного центра занятости населения Наталия Мозговая объяснила, как в центре выстроена работа с ветеранами спецоперации. Она назвала места трудоустройства, которыми наиболее часто интересуются ветераны.

«Существует большое количество программ, которые инициированы в том числе и министерством труда и занятости. В частности, мы индивидуально подходим к каждому ветерану СВО и членам их семей. У нас за каждым ветераном закрепляется свой карьерный консультант, который вместе с ним помогает пройти профориентацию: составить резюме, подготовиться и пройти собеседование. Даже бывает потребность помочь с трудоустройством в другой местности, потому что при общении с фондом мы поняли, что очень часто востребованы вахтовые работы в других регионах. Ни для кого не секрет, что сейчас ветераны СВО, которые вернулись домой и обращаются к нам, это достаточно часто инвалиды. Соответственно, здесь должна быть еще более глубокая проработка с каждым человеком. Если человек получил инвалидность в ходе военных действий, то мы ему помогаем не только пройти на рабочее место, но и обеспечиваем индивидуальное сопровождение и помогаем адаптироваться на рабочем месте. Мы находим именно того работодателя, который готов оказывать и социальную адаптацию, и психологическую поддержку, который готов обустроить рабочее место для инвалида. Ко всему прочему, есть меры поддержки работодателей со стороны государства на обустройство рабочих мест. Как и для самих ветеранов, есть меры поддержки со стороны государства. Сейчас Центр социальных выплат предлагает им помощь в виде социального контракта, который ориентирован именно на ветеранов СВО. Только они имеют право претендовать на этот социальный контракт».

Помимо помощи с трудоустройством для бойцов, вернувшихся домой, подготовлены и образовательные программы. Наталия Мозговая перечислила те блоки, которые запущены центром занятости населения и фондом «Защитники Отечества».