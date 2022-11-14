Общество

Поставка роботов для псковских сельских школ прошла с нарушениями - прокуратура

Коммерческая фирма по контракту с комитетом по образованию Псковской области допустила ряд нарушений при поставке товаров для сельских школ в рамках реализации национального проекта «Образование». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Комитет заключил контракт с коммерческой фирмой на поставку технологического оборудования стоимостью свыше 16 млн рублей. В рамках контракта предусматривалось обеспечение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности на территории области, учебными роботами-манипуляторами, образовательными конструкторами, наборами по механике, мехатронике и робототехнике.

Источником финансирования контракта стали субсидии федерального бюджета, предоставленные Псковской области в рамках национального проекта «Образование».

Оборудование было поставлено с существенным нарушением сроков, то есть уже после начала учебного года, а комплектность оборудования не соответствовала техническому заданию на поставку.

В связи с этим в отношении генерального директора фирмы-поставщика возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ, его направили на рассмотрение в суд.

Санкция статьи обвинения предусматривает для должностных лиц наказание в виде административного штрафа в размере от 5 до 15% стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом, или дисквалификации на срок до двух лет.

Кроме того, в адрес генерального директора организации внесли представление с требованием об устранении нарушений закона.