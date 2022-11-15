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Общество

Ещё один человек скончался от COVID-19 в Псковской области

15.11.2022 14:33|ПсковКомментариев: 0

Ещё один человек скончался от COVID-19 в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 1942. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки – 19, всего с начала пандемии в регионе заразились 125 374 человека. 

Выздоровело от заболевания за сутки 15 человек, всего же от COVID-19 избавились 123 157 жителя области.

Статистика заболеваемости коронавирусом по муниципалитетам:

  • Псков – 41033/10
  • Великие Луки – 18216/3
  • Бежаницкий район – 1608/0
  • Великолукский район –   2848/1
  • Гдовский район –   2251/0
  • Дедовичский район – 3082/1
  • Дновский район – 1022/0
  • Красногородский район – 1129/0
  • Куньинский район – 1065/0
  • Локнянский район – 1207/0
  • Невельский район – 5644/0
  • Новоржевский район – 1352/2
  • Новосокольнический район – 3305/0
  • Опочецкий район – 3834/0
  • Островский район – 6092/0
  • Палкинский район – 1270/0
  • Печорский район – 2978/1
  • Плюсский район – 1972/0
  • Порховский район – 4554/0
  • Псковский район – 9704/0
  • Пустошкинский район – 1581/0
  • Пушкиногорский район – 1797/0
  • Пыталовский район – 1922/0
  • Себежский район – 2993/1
  • Стругокрасненский район –  2122/0
  • Усвятский район – 747/0
Теги: #статистика #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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