Общество

Ещё один человек скончался от COVID-19 в Псковской области

Ещё один человек скончался от COVID-19 в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 1942. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки – 19, всего с начала пандемии в регионе заразились 125 374 человека.

Выздоровело от заболевания за сутки 15 человек, всего же от COVID-19 избавились 123 157 жителя области.

Статистика заболеваемости коронавирусом по муниципалитетам: