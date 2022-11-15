Ещё один человек скончался от COVID-19 в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 1942. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки – 19, всего с начала пандемии в регионе заразились 125 374 человека.
Выздоровело от заболевания за сутки 15 человек, всего же от COVID-19 избавились 123 157 жителя области.
Статистика заболеваемости коронавирусом по муниципалитетам:
- Псков – 41033/10
- Великие Луки – 18216/3
- Бежаницкий район – 1608/0
- Великолукский район – 2848/1
- Гдовский район – 2251/0
- Дедовичский район – 3082/1
- Дновский район – 1022/0
- Красногородский район – 1129/0
- Куньинский район – 1065/0
- Локнянский район – 1207/0
- Невельский район – 5644/0
- Новоржевский район – 1352/2
- Новосокольнический район – 3305/0
- Опочецкий район – 3834/0
- Островский район – 6092/0
- Палкинский район – 1270/0
- Печорский район – 2978/1
- Плюсский район – 1972/0
- Порховский район – 4554/0
- Псковский район – 9704/0
- Пустошкинский район – 1581/0
- Пушкиногорский район – 1797/0
- Пыталовский район – 1922/0
- Себежский район – 2993/1
- Стругокрасненский район – 2122/0
- Усвятский район – 747/0