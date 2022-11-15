Общество

Осуждённые в себежской колонии учатся шить вкладыши из флиса для обувной фабрики

Пошив вкладыша из флиса для одной из крупнейших областных фабрик по производству обуви осваивают осуждённые исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской области (посёлок Идрица Себежского района). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Исправительную колонию №3 УФСИН России по Псковской области и одну из крупнейших областных фабрик по производству обуви долгое время связывают надежные партнёрские отношения. Осуждённые, отбывающие наказание в учреждении, качественно и в короткие сроки выполняют заказы на изготовление изделий из иглопробивного полотна», - рассказали в ведомстве.

Основная часть технологического процесса запущена и успешно функционирует уже более 6 лет. За это время наработан опыт производства манжет и вкладышей из спецматериала. Сейчас осваивается пошив нового вида вкладыша – из флиса. Мягкая комплектующая применяется для сохранения температурного режима в обуви, обеспечивая тепло и комфорт при ношении. Размерный ряд широк и предназначен для мужчин, женщин и детей.

В УФСИН добавили, что всего с начала запуска производства на швейном участке ИК-3 УФСИН России по Псковской области изготовлено более полумиллиона пар деталей. Сотрудничество с фабрикой продолжается, стороны поддерживают деловые контакты, нацеленные на укрепление взаимодействия между бизнес-структурой и системой исполнения наказаний.