Общество

Снести нельзя оставить: помочь сохранить конюшню попросил Владимира Кузя тренер-энтузиаст

Можно ли найти компромиссное решение в запутанной истории со строительством конюшни конноспортивного клуба в деревне Богданово Псковского района, попытается разобраться депутат областного Собрания Владимир Кузь. О многолетнем земельном споре парламентарий узнал от посетителя общественной приёмной «Единой России» Владимира Ишимова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Энтузиаст конного спорта рассказал, что ещё в 2011 году взял в аренду землю для строительства конюшни и занятий конкуром. По его словам, когда заросший участок был приведён в порядок, соседи оказались недовольны близостью конюшни и стали предъявлять претензии.

«Чтобы получить разрешение на строительство, я заказывал геологическую, экологическую и шумовую экспертизы, а когда начали строить, то выяснилось, что в геодезических документах есть наложение границ соседних участков. Из-за этой ошибки конюшня оказалась на другом участке», - изложил своё видение ситуации Владимир Ишимов.

Соседи обратились с иском в суд, который встал на их сторону и вынес постановление о сносе недостроенной конюшни.

«У меня дети занимались, мы три года готовились к соревнованиям. Я ни копейки у государства не взял – конюшню строил на собственные средства, двух коней сам покупал, одного подарили», - поделился переживаниями Владимир Ишимов.

Владимир Кузь ознакомился с представленными документами, после чего обратился по телефону за разъяснениями к первому заместителю главы администрации Псковского района Святославу Колинко.

Представитель органа местного самоуправления оказался хорошо осведомлён в вопросе - «муниципальный земельный контроль туда раз десять выезжал». Святослав Колинко сказал, что по-человечески симпатизирует тренеру-энтузиасту, но формально строительство конюшни велось незаконно. Кроме того, арендатор по забывчивости нарушил сроки продления аренды, и на этом основании договор с ним был расторгнут.

Выслушав разные позиции, Владимир Кузь признался, что искренне хотел бы поддержать конноспортивный клуб, в котором увлечённо занимаются и дети, и взрослые.

«Вопрос сложный, поэтому не обещаю, что удастся его решить, но обещаю, что приложу максимум усилий. Если с точки зрения закона, мы что-то сможем сделать, то обязательно вам помогу», - заверил посетителя общественной приёмной депутат.