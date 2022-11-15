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Общество

Псковские школьники встретились с соавтором повести «Была деревня Красуха»

15.11.2022 20:19|ПсковКомментариев: 0

Встреча учащихся средней общеобразовательной школы № 24 с историком, краеведом, соавтором повести «Была деревня Красуха» ВалериемЯковлевым состоялась во вторник, 15 ноября, в военно-патриотическом центре «Патриот» в рамках проекта «Без срока давности». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Он рассказал школьникам о судьбе деревни Красуха. В огне погибло 280 мирных жителей - дети, женщины и старики. Деревня была полностью сожжена. После войны она не восстановилась.

Учащиеся смогли познакомиться с письмами, посмотреть собранные порховскими школьниками фотографии погибших жителей.

Школьникам был показан документальный фильм «Была на земле деревня Красуха», снятый центральной студией документальных фильмов в 1969 году. В ходе встречи Валерий Яковлев передал в фонд школьной библиотеки повесть «Была деревня Красуха».

Деревня Красуха вместе с жителями была сожжена немецко-фашистскими захватчиками в ноябре 1943 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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