Общество

Трудящиеся жители Северо-Запада России назвали главный смысл работы

Для 79% трудящихся жителей Северо-Запада России главный смысл работы – деньги. При этом ответы заметно отличаются в зависимости от возраста: так, деньги в качестве смысла работы назвали 81% респондентов 35-44 лет и только 65% - среди соискателей старше 55 лет.

Инфографика: hh.ru

44% жителей СЗФО также признали, что их работа – это любимое дело. Чаще всех такой ответ давали маркетологи (50%), представители сфер гостеприимства, искусства и медиа (по 49%), реже всех – рабочий персонал и специалисты по закупкам (по 31%), следует из данных сервиса по поиску работы hh.ru.

43% опрошенных также отметили, что работают еще и ради самореализации, причем женщины давали такой ответ на 11% чаще мужчин (51% против 40%). Среди различных профессиональных сфер самореализация наиболее важна для высшего менеджмента (59%), маркетологов и представителей научно-образовательной сферы (по 57%). Еще для 36% респондентов смысл работы заключается в саморазвитии. Интересно, что этот фактор назвали 51% работников сферы образования и лишь 18% среди юристов.

29% соискателей региона работают, чтобы получить опыт. Среди респондентов 18-24 лет такой ответ дали 33%, а среди респондентов старше 55 лет – 19%. С точки зрения профессиональной принадлежности получение опыта наиболее важно для рабочего персонала (46%), наименее – для высшего менеджмента (15%).

24% рассказали, что работают, чтобы построить карьеру. В рамках опроса оказалось, что для мужчин этот фактор важнее, чем для женщин: 25% против 19%. Интересно, что смысл работы в построении карьеры видят 30% представителей производственной сферы и всего лишь 13% представителей сферы искусства и медиа.

17% работают ради признания и уважения окружающих (кстати, этот фактор наиболее важен для медиков), 14% - ради общения.