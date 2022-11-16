Общество

Реставрацию бывшей Мариинской гимназии завершают в Пскове. ФОТО

Реставрацию здания бывшей Мариинской гимназии – объекта культурного наследия 1916 года постройки – завершают в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил генеральный директор подрядной организации ООО «Августина» Максим Сладковский.

«Мы на финишной прямой. Реставрацию выполнили полностью: перекрыли кровлю, заменили окна, отреставрировал фасад, провели инженерные сети, перестроили лестницы – приспособили объект культурного наследия под современное использование школы со всеми ее требованиями. Облик здания мы практически не меняли. Более того, даже что-то восстанавливали. В частности, часть лепнины с главного фасада, восстановили надпись "Мариинская женская гимназия", немножко поменяли форму аттика под старинный. Фотографий сохранилось очень много довоенных и послевоенных здания – у нас был материал», – рассказал подрядчик.

Фрагменты декора на стенах и потолке в лицее - новодел восьмидесятых годов – также восстановили в историческом виде.

«В ходе работ вскрылись определенные сложности. Часть деревянных перекрытий пришлось заменить, при вскрытии оказалось, что они себя изжили. Основной объем работ был предусмотрен в проекте, но в процессе всегда что-то выскакивает. Это есть на любом объекте, а на ОКН без них вообще не обойтись. В левую часть здания во время войны ударила бомба, она была разрушена до основания. Так что в этой новодельной части отметки перекрытий и окон пляшут, старались их скорректировать», – отметил Максим Сладковский.

Сейчас на объекте заканчивают работу 20 человек, вообще же число трудящихся доходило 60.

Они делали инженерные сети, большой объем вентиляции – дымоудаление в каждом кабинете, вытяжки. В школах также требуется отсекать зоны эвакуации, поэтому подрядная организация сделала на лестницах противопожарные перегородки с пределом огнестойкости в час.

В здании лицея уже работает система отопления, подрядчик установил насосы.

Уже частично установили светозвуковое оборудование в актовом зала, практически полностью завершили ремонт спортивного зала, кроме того, в лицей завезли 15 интерактивных досок. Две дубовых входных двери изготавливают на заказ псковские мастера. В подвале здания воссоздали облицовочную плитку.

Работы начали в августе 2021 года. Их завершение должно произойти по графику 30 ноября. По словам руководителя подрядной организации, остались косметические и пусконаладочные работы.

Пока школьники продолжают учебу в здании на улице Некрасова, 24.

Ранее первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова сообщила, что ремонт Псковского технического лицея планируют завершить до конца календарного года.