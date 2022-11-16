Общество

Более 20 членов псковского профсоюза обучились охране труда в организации

Более 20 членов профсоюза Псковской областной общественной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ прошли обучение по программе «Охрана труда в организации». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Обучение проходило дистанционно в объёме 40 часов в частном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебный центр "Знание"».

«Мы заинтересованы в квалифицированных специалистах по охране труда и готовы в дальнейшем ещё чаще проводить похожие обучения по данному направлению», - отметила председатель профсоюза госучреждений Татьяна Победова.