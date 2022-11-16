Общество

«Умом Россию не понять»: на Запсковье косят траву после снегопада. ФОТО

Траву косят после снегопада в Пскове, сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«Самое время косить траву. Рядом с Лентой на Труда», - отметила внимательная жительница.

Псковичи в комментариях предположили, что, возможно, «план горит» по покосу травы в этом году. Местная жительница отметила, что «это как укладывать асфальт во время снега или дождя».

Другая подписчица группы вспомнила цитату из стихотворения Фёдора Тютчева: «Умом Россию не понять».