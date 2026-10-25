Врач назвала продукты укрепляющие иммунитет в сезон простуд

Квашеную капусту, клюкву, шиповник и другие богатые витамином С продукты, а также печень, шпинат, чеснок, имбирь и орехи будет особенно полезно добавить в рацион для укрепления иммунитета в сезон простуд, рассказала главврач Европейского Медицинского Центра (EMC) Розанна Гардашник.

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«Для укрепления иммунитета в сезон ОРВИ особенно важно следить за питанием. Полезным для организма будет добавить в рацион продукты с высоким содержанием витамина С. Это могут быть клюква, шиповник, цитрусовые, квашеная капуста, чеснок. Кстати, последний продукт полезен еще и тем, что он содержит широкий спектр микро- и макроэлементов, среди них: калий, кальций, фосфор, витамины групп В и С, селен, марганец, йод и эфирные масла», - отметила специалист.

Гардашник подчеркнула, что для укрепления иммунитета важно употреблять и продукты с высоким содержанием альфа-липоевой кислоты - шпинат, брокколи, субпродукты и печень. Они обеспечат организм глутатионом - главным антиоксидантом, необходимым для работы иммунитета.

«Также в холодную погоду особенно полезны имбирь и орехи. Корень имбиря содержит антиоксидант гингерол и нормализует работу ЖКТ, от которой во многом зависит и нормальная работа иммунной системы. Орехи - в особенности грецкие и миндаль - богаты полезными жирами и минералами, а также витаминами группы B. Они обладают высокой питательной ценностью и способностью поддерживать уровень энергии», - рассказала главврач Европейского Медицинского Центра.

Кроме того, иммунитет в сезон простуд помогут укрепить продукты с высоким содержанием йода - йодированная соль, водоросли, морепродукты и морская рыба, добавила Гардашник. Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы, которая поддерживает выработку веществ, участвующих в иммунных реакциях, а также регулирует теплообмен, пишут РИА Новости.