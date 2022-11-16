Общество

Начинается видеотрансляция брифинга об итогах волонтёрской деятельности в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию брифинга об итогах волонтёрской деятельности в Псковской области, который в эти минуты начинается в объединенном в пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

Его участниками станут:

Михачёва Алеся Михайловна - руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, депутат Псковской городской Думы.

Фуфаева Наталья Викторовна - преподаватель физической культуры Псковского агротехнического колледжа и волонтёр со стажем. Она создала добровольческий отряд «Надежда», который называют одним из лучших в области.

С какими итогами к концу года подходит Псковский центр добровольчества? По каким направлениям работают волонтёры и как они помогают беженцам? Охотно ли волонтёрской деятельностью занимается молодёжь? Какие бонусы есть у волонтёров и кого не допустят к добровольческой деятельности?