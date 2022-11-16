Общество

Кто предложил назвать мост в Пскове Троицким, рассказали архивисты

Выдержки из постановления Псковской городской Думы от 1902 года о присвоении Троицкому мосту бытующего сейчас наименования опубликовали специалисты Государственного архива Псковской области в своем Telegram-канале.

Фото: Государственный архив Псковской области

«Одни из обсуждаемых в Пскове в последний год ремонтно-строительных работ – масштабная реконструкция Троицкого моста. Автомобилисты и пассажиры общественного транспорта с Запсковья с нетерпением ожидают окончания года. К этому моменту обещают открыть "связующую нить" центра города и Запсковья», – отметили архивисты.

По их данным, на этом месте в разные годы истории города возводилось несколько мостов. И все они носили свои названия: Запсковский, Великий – он же Высокий, Троицкий и Советский. Неофициально был еще Американский. Сейчас мост чаще называют Троицким. Именно под этим наименованием можно отыскать его в новостях о ходе работ на объекте.

Мост получил бытующее сейчас наименование – Троицкий – 20 марта 1902 года. Детали можно отыскать в постановлении Псковской городской думы о присвоении железному мосту через реку Пскову названия «Троицкий».

«На заседании Думы рассматривалось заявление гласного И. И. Гитца, которому принадлежала аптека у моста. Именно он выступил с предложением дать мосту название Троицкий по местопребыванию его близ Троицкого собора. Городская дума постановила: назвать означенный мост согласно заявлению господина Гитца "Троицким". Вот так с легкой руки провизора и появился данный городской гефюроним», - сообщили в архиве.

Ранее сообщалось, что реконструируемые Троицкий мост готовят к укладке асфальта.