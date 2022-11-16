Общество

Социальное направление остается самым востребованным среди волонтеров - Алеся Михачева

Социальное направление остается самым востребованным среди волонтеров Псковской области, так как оно самое обширное. Об этом рассказала руководитель Псковского центра добровольчества, депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева во время пресс-конференции, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Остальные направления также работают, но жизнь диктует нам свои направления. Например, сейчас – помощь семьям военнослужащих и мобилизованных. Мы вовлекаем в эту деятельность всех наших волонтеров, вне зависимости от направления», - прокомментировала Алеся Михачева.

Она также отметила, что один волонтер может участвовать в разных акциях, поэтому не наблюдается каких-то узкоспециализированных направленностей. Но исключением является деятельность волонтеров-медиков из-за специфики, добавила Алеся Михачева.