В МВД предупредили о мошенничестве с использованием рекламы в мобильных играх

Мошенники используют мобильные игры для размещения рекламы, позволяющей обманывать россиян. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Мобильные игры регулярно используются злоумышленниками как стартовая площадка для атаки. В зоне риска находятся не только дети, но и взрослые пользователи», - сказали в управлении.

Так, как сообщили в УБК, жительница Биробиджана во время игры на смартфоне увидела всплывающее рекламное окно. В рекламе обещали легкий заработок в рамках государственной программы. Женщина ввела свои данные, после чего ей тут же позвонил «консультант». Далее жертве показали фейковую биржу, убедили внести деньги через банкомат. Женщину также уговорили привлечь средства подруги и родственницы для оплаты несуществующего налога. В итоге одна игра привела к потере более 4 млн рублей.

Кроме того, на имя подруги были оформлены кредиты, а аккаунт самой потерпевшей на портале «Госуслуги» оказался взломан, пишет ТАСС.

«Подобные сценарии не ограничиваются темой выплат. В рекламе могут использоваться любые актуальные предлоги - заработок, инвестиции, услуги, компенсации, социальная поддержка», - отметили в киберполиции.

В МВД также подчеркнули, что механика остается неизменной: переход по ссылке, ввод личных данных, затем звонок и дальнейшее вовлечение в финансовые операции.