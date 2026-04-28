В Госдуме рассказали о праве одиноких пенсионеров на дополнительную поддержку

Одинокие пенсионеры в трудной жизненной ситуации могут обратиться за единовременной материальной помощью. Об этом рассказала депутат от КПРФ, заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мария Дробот.

«Одинокий пенсионер, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может обратиться за единовременной материальной помощью. Она предоставляется, например, при утрате имущества, необходимости дорогостоящего лечения или в иных тяжелых обстоятельствах. Порядок назначения и размер выплаты определяются региональными нормативными актами», - сказала Дробот.

Она отметила, что пожилые люди в целом могут обратиться за признанием нуждающимися в социальном обслуживании, если им трудно самостоятельно ухаживать за собой, вести быт, покупать продукты и лекарства. Для обращения понадобятся в том числе паспорт, СНИЛС, документы о месте проживания, сведения о составе семьи и доходах. Решение принимается после оценки условий жизни гражданина, пишет ТАСС.

Также пенсионеры имеют федеральную льготу по налогу на имущество физических лиц - налог не уплачивается за один объект каждого вида, например, за одну квартиру, один жилой дом, один гараж или машино-место. Если у пенсионера две квартиры, льгота применяется только к одной из них. Также предоставляется вычет по земельному налогу на шесть соток по одному участку. Транспортный налог является региональным, поэтому льготы по нему нужно уточнять в налоговой инспекции или на сайте ФНС по месту жительства.

«Одна из наиболее востребованных мер поддержки - это субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Она может быть назначена, если расходы на ЖКУ превышают установленную долю совокупного дохода. Федеральный стандарт составляет 22%, однако регионы вправе устанавливать более низкий порог, например, в Санкт-Петербурге он составляет 14%. Размер субсидии определяется индивидуально с учетом доходов, состава семьи и региональных нормативов», - добавила Дробот. 

