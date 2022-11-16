Общество

Трудящиеся удалённо сотрудники в Пскове подрабатывают чаще - исследование

Трудящиеся удалённо сотрудники подрабатывают в полтора раза чаще чем те, кто трудится на территории работодателя. В том, что у них есть подработка, сегодня признаются 23% псковичей.

По данным сервиса SuperJob, сотрудники на «удалёнке» подрабатывают в 1,5 раза чаще тех, кто занят на территории работодателя (34% против 22% соответственно). Кроме того, чем выше доход респондентов, тем больше среди них, кто находит время и силы на дополнительную работу: если среди опрошенных с зарплатой менее 30 тысяч рублей подрабатывают 16%, то среди псковичей, зарабатывающих свыше 80 тысяч рублей, — 26%. У 62% из тех, кто имеет подработки, дополнительная работа занимает до 10 часов в неделю, у каждого пятого (22%) — от 10 до 20 часов в неделю. Более 20 часов в неделю тратят на подработку 16% опрошенных, причем такой подход более распространен среди дистанционных сотрудников (25% против 14% среди тех, кто работает на территории работодателя).

Чаще всего подработка приносит псковичам от 10% до 30% их дохода: об этом сообщили 38% опрошенных. У 29% дополнительный доход составляет менее 10%, у 18% респондентов — от 30% до 50%. Более половины дохода приносит подработка 15% россиян. При этом небольшой доход от подработки более характерен для тех, кто работает на территории работодателя (30% против 22% среди удаленных сотрудников).