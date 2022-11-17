Общество

Росреестр организует горячую линию, приуроченную ко Всемирному дню ребенка

Всемирный день ребенка отмечают во всем мире 20 ноября. В этот день во всех субъектах Российской Федерации ежегодно проводится акция — Всероссийский День правовой помощи детям.

Начальник отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Псковской области Елена Евтюгина проведет телефонную консультацию по вопросам защиты имущественных прав несовершеннолетних 18 ноября.

В ходе консультации псковичи смогут узнать о порядке оформления недвижимости или ее части в собственность несовершеннолетнего, а также о процедуре продажи, мены и дарения таких объектов, какие документы необходимы для регистрации жилья и его кадастрового учета, как проверить недвижимое имущество перед покупкой, о том, кто вправе представлять интересы несовершеннолетнего при получении государственных услуг Росреестра, особенности сделок с участием средств маткапитала.

Вопросы можно задать 18 ноября по телефону: 8(8112)68-71-31 с 10.00 до 12.00.