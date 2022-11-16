Общество

Денис Иванов помогает жителям Запсковья восстановить мини-рынок

Мини-рынок помогает восстановить жителям Запсковья депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Денис Иванов

«На конечной остановке автобусного маршрута № 3 много лет существовал мини-рынок, где в основном пожилые жители микрорайона продавали продукты с личных подсобных хозяйств. После ремонта улиц Ипподромной и Индустриальной данный мини-рынок убрали. Год назад ко мне обратились 47 жителей близлежащих домов с просьбой вернуть рынок», - рассказал подробности Денис Иванов.

Он отметил, что администрация города предложила пенсионерам торговать на муниципальном рынке, расположенном на улице Текстильной, но это место расположено в трех километрах от домов. «Пожилым людям тяжело дотащить туда продукты и добраться», - добавил депутат.

Осенью этого года Денис Иванов повторно обратился в администрацию города, просьбу жителей микрорайона поддержал заместитель главы администрации Павел Волков. Уже определено место организации мини-рынка и количество столов. На данный момент ожидается ответ от администрации Пскова об окончательном решении.