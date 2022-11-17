Общество

Псковичи прислали более 300 работ на премию Росприроднадзора

Дети и подростки из Псковской области прислали для участия во втором сезоне Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» 309 работ. Общее число работ 2022 года, присланных из России и других стран, составило более 45 тысяч. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-центре Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».

Фото: пресс-центр мероприятия

По словам главы Росприроднадзора, инициатора премии «Экология – дело каждого» Светланы Радионовой второй год подряд удерживает за собой пальму первенства по числу поступивших работ, и если в первом сезоне поступило 520 заявок, то в этом году их число выросло более чем в четыре раза и достигло 2 293. Ребята из Ростовской области прислали 2 241 работу, из Челябинской – 2 172, Новосибирской – 2 168, а из Москвы – 2 137. Также в первую десятку вошли Татарстан (1 852 заявки), Подмосковье (1 569), Нижегородская (1 351), Ленинградская (1 322) и Волгоградская (1 239) области. Новыми регионами в топ-10 по числу заявок в этом году стали Челябинская, Нижегородская, Ленинградская и Волгоградская области.

Костюшко Марина (12 лет) прислала свою работу «Эковыгул», в которой предложила решение проблемы организации выгула собак созданием специальных территорий, за чистотой которых могли бы следить сотрудники, Мартынова Софья (14 лет) представила на суд жюри экологическую сказку про одноразовый стаканчик для чая и кофе.

По словам Светланы Радионовой, в этом году дети и подростки присылали очень серьёзные научные работы или готовые проекты с просчитанной сметой. Так, например, команда из Саратова разработала документацию на присвоение горе Лысая статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ), а юноша из Санкт-Петербурга прислал сразу три работы – экобот, который делает мониторинг водных ресурсов, разработку по очистке озера Байкал и прибор «Каскад-1», позволяющий снижать углеродный след.