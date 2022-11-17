Общество

40% россиян уверены, что отечественное здравоохранение не развивается – ВЦИОМ

40% россиян уверены, что отечественное здравоохранение не развивается. Такие данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый третий россиянин оценивает текущее состояние отечественного здравоохранения оптимистично (34%): 21% убеждены, что российское здравоохранение сейчас догоняет по всем направлениям мировую медицину, еще 13% — что в каких-то областях уже удалось обогнать мировую медицину.

Доля тех, кто выбрал вариант «не развивается» составил 40%, то есть пессимистичные оценки на данном этапе превалируют. Каждый четвертый не смог дать ответ на этот вопрос (26%).

О том, что наша медицина догоняет мировую, чаще говорят молодые россияне 18-24 лет (37%), граждане со средним образованием (34%) и те, кто доволен своим финансовым положением (29%), а также жители Южного федерального округа (27%).

О том, что российская медицина уже обогнала мировую в каких-то областях, чаще высказывались женщины (15%), 35-59-летние (15%), граждане, довольные своими доходами (18%), жители обеих столиц (20%), а также проживающие в Уральском федеральном округе (17%).

Мнение, что российская медицина не развивается, в большей степени присуще мужчинам (43%), россиянам 35-59 лет (46%), тем, кто оценивает свое материальное положение как плохое (63%), жителям населенных пунктов до 100 тыс. человек (48%), а также проживающим в Северо-Кавказском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (45%, 44% и 47% соответственно). Процент также выше среди тех, кто обращался в частные клиники (46%).

Рейтинг направлений, в которых респонденты хотели бы видеть развитие отечественного здравоохранения, возглавил поиск лекарства от рака (62%). В топ-3 вошли также разработки высокотехнологичного медоборудования (40%) и вирусология (29%), последнее направление, по-видимому, обусловлено недавней пандемией коронавируса. Среди других популярных ответов звучали трансплантология (20%), борьба со старением (15%), а также репродуктивные технологии, ЭКО и тому подобное (12%).

Поиск лекарства от рака видится более актуальным женщинам (67% vs. 55% среди мужчин), молодежи 18-24 лет (70%), гражданам, оценивающим свои доходы как высокие (70%).

Разработки высокотехнологичного медоборудования чаще называли 18-34-лентие (49-48%), имеющие высшее образование (49%), жители обеих столиц (50%) и Северо-Западного федерального округа (50%).

Вирусологию в 35% случаев отмечали жители городов-миллионников.

Трансплантологию чаще называли мужчины (23% против 17% среди женщин) и граждане до 35 лет (30-33%).

Борьба со старением занимает четвертое место в ответах россиян старше 60 лет (20%), но этот вариант отметили также 18% 18-24-летних, то есть эта тема волнует их не меньше, чем старшее поколение. Процент выше также среди жителей обеих столиц (19%), жителей городов с численностью 500-900 тыс. человек (19%), проживающих в Северо-Западном (20%) и Северо-Кавказском округах (23%).

Репродуктивные технологии назвали 20% молодежи 18-24 лет, с возрастом эта тема теряет актуальность, в старшей возрастной группе ее отмечают лишь 5%. Женщины обеспокоены ей в 2 раза чаще (15% против 8% мужчин). Генные разработки также ближе молодежи (21%), чем другим возрастным группам.