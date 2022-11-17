Общество

Каждый третий пскович включит «Новогодние огоньки» 31 декабря для фона

4 из 10 псковичей не смотрят «Новогодние огоньки». 11% псковичей планируют смотреть телевизионные развлекательные программы в новогоднюю ночь. 1 из 3 опрошенных включит новогодние огоньки для фона.

По данным сервиса SuperJob, 43% не собирается смотреть «Новогодние огоньки» 31 декабря. Женщины чаще мужчин хотят встречать Новый год за просмотром «Новогодних огоньков» по телевизору: 16% против 10% соответственно.

Мужчины чаще планируют встретить Новый год без звездных телешоу: 47% против 35%. Тех, кто включит «Новогодние огоньки» 31 декабря, больше среди псковичей, имеющих детей, чем среди бездетных.