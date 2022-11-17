Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Бранч в «Покровском»
о работе ЛДПР и партийных инициативах
о переходе на четырёхдневку
«Самовар» русское застолье
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
поддержка мобилизованных членов профсоюза
новогодние корпоративы
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
Первому игроку приготовиться
Электронная транспортная накладная
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
лучшие медцентры
оборудование и кадры в санаториях
МакSим в Пскове
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Общество 17.11.2022 14:076 «Деревня обречена на вымирание»: в невельском Чернецово закроют единственный магазин 18.11.2022 11:130 Сколько платят Деду Морозу и Снегурочке, рассказали эксперты 18.11.2022 11:110 Суд подтвердил нарушения в закупке почтовых марок для Псковстата 18.11.2022 10:530 Подругу из Воркуты ищет россиянка в Псковской области 18.11.2022 10:400 В Псковской области растёт спрос на временных сотрудников – эксперты 18.11.2022 10:300 Умер известный великолукский предприниматель Александр Солодовников
 
 
 
Самое популярное 16.11.2022 10:578 Причины внезапной смерти школьника выясняют в Псковской области 15.11.2022 10:320 Остановите конвейер смерти! 11.11.2022 07:210 Европейская Россия готовится к мощному арктическому вторжению 18.11.2022 10:070 Николая Валуева госпитализировали в Москве 12.11.2022 16:290 76-я дивизия несколько месяцев героически держала оборону в Херсонской области – псковский губернатор
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Каждый третий пскович включит «Новогодние огоньки» 31 декабря для фона

18.11.2022 10:05|ПсковКомментариев: 1

4 из 10 псковичей не смотрят «Новогодние огоньки». 11% псковичей планируют смотреть телевизионные развлекательные программы в новогоднюю ночь. 1 из 3 опрошенных включит новогодние огоньки для фона.

По данным сервиса SuperJob, 43% не собирается смотреть «Новогодние огоньки» 31 декабря. Женщины чаще мужчин хотят встречать Новый год за просмотром «Новогодних огоньков» по телевизору: 16% против 10% соответственно.

Мужчины чаще планируют встретить Новый год без звездных телешоу: 47% против 35%. Тех, кто включит «Новогодние огоньки» 31 декабря, больше среди псковичей, имеющих детей, чем среди бездетных.

Теги: #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли введение начальной военной подготовки в школах?
В опросе приняло участие 227 человек
18.11.2022, 11:230 Новый проект «Прессинг» стартует на «ПЛН FM» 18.11.2022, 11:131 Сколько платят Деду Морозу и Снегурочке, рассказали эксперты 18.11.2022, 11:110 Суд подтвердил нарушения в закупке почтовых марок для Псковстата 18.11.2022, 11:090 Опочанина отправили в колонию-поселение за гибель пассажира снегоболотохода
18.11.2022, 10:580 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 18.11.2022, 10:570 Псковским школьникам назвали задачи современной прокуратуры 18.11.2022, 10:560 Три псковских проекта презентуют на премии Russian Event Awards 18.11.2022, 10:530 Подругу из Воркуты ищет россиянка в Псковской области
18.11.2022, 10:480 Легковой автомобиль на летней резине перевернулся в Пскове. ФОТО 18.11.2022, 10:400 В Псковской области растёт спрос на временных сотрудников – эксперты 18.11.2022, 10:300 Умер известный великолукский предприниматель Александр Солодовников 18.11.2022, 10:230 Елена Жгут назначена заместителем главы Псковского района
18.11.2022, 10:160 Суд оправдал охранника «Ельцин Центра», нарисовавшего глаза на картине псковской художницы 18.11.2022, 10:090 Псковский губернатор доложил полпреду о работе региона в сфере обращения с ТКО 18.11.2022, 10:070 Николая Валуева госпитализировали в Москве 18.11.2022, 10:051 Каждый третий пскович включит «Новогодние огоньки» 31 декабря для фона
18.11.2022, 10:000 Ждали его с придыханием: псковичи делятся фотографиями в соцсетях 18.11.2022, 09:500 Ограничения на полеты в южные аэропорты России продлили до 27 ноября 18.11.2022, 09:450 Будущие новоселы получили возможность увидеть планировки в псковской новостройке 18.11.2022, 09:330 Проект по созданию центров общения для пожилых запустили в России
18.11.2022, 09:220 В Госдуме предложили выделять детям пособия к Новому году 18.11.2022, 09:110 По акции «Черная пятница» псковичи могут получить максимальные скидки в Tele2 18.11.2022, 08:590 День рождения Деда Мороза отмечают 18 ноября 18.11.2022, 08:450 Тело мужчины нашли на месте пожара в Острове
18.11.2022, 08:310 Врач рассказал о связи изменения погоды с болью в суставах 18.11.2022, 08:150 Дорогу к месту лечения детям-инвалидам оплатит государство 18.11.2022, 08:040 Главную ель Великих Лук привезут из Куньинского района 18.11.2022, 07:520 Талисманом чемпионата мира по футболу в Катаре стала гутра по имени Лаиб
18.11.2022, 07:350 Великие Луки начали украшать в преддверии Нового года 18.11.2022, 07:190 В Пыталовском районе началось строительство модульной бани 18.11.2022, 07:000 Великолукский медицинский колледж вошел в число 20 лучших в России 17.11.2022, 23:250 «Повара на колёсах» прибыли в Псков
17.11.2022, 22:300 Псковичи прислали более 300 работ на премию Росприроднадзора 17.11.2022, 22:210 Росреестр организует горячую линию, приуроченную ко Всемирному дню ребенка 17.11.2022, 22:190 Псковским курсантам рассказали о психологической специфике работы 17.11.2022, 22:050 Первый заместитель прокурора Псковской области и общественники посетили СИЗО-1
17.11.2022, 21:570 «Красота природы»: пскович заметил двух косуль возле дороги. ВИДЕО 17.11.2022, 21:390 Россиян предупредили о возникающем из-за стресса «синдроме старой ведьмы» 17.11.2022, 21:270 Победителей школьной лиги по компьютерному спорту определили в Псковской области 17.11.2022, 21:140 Выживаемость недоношенных малышей в России выросла почти в 10 раз
17.11.2022, 20:530 Псковские семьи в 2022 году распорядились маткапиталом более чем на 1,2 млрд рублей 17.11.2022, 20:360 Военнослужащие Псковской области уравнены в правах и мерах поддержки 17.11.2022, 20:350 День памяти жертв ДТП прошёл в Великих Луках 17.11.2022, 20:180 Сотрудники псковского УФСИН пробежали всероссийский полумарафон
17.11.2022, 20:111 Конъюнктурный обзор города Опочки за довоенный период показали в псковском архиве 17.11.2022, 20:070 Георгий Василевич: Пусть жизнь фестиваля «Пушкин и…» в Михайловском будет долгой и счастливой 17.11.2022, 20:010 Замену котлов и обслуживание ливневки обсудили на заседании гордумы в Пскове 17.11.2022, 19:400 Литературно-музыкальный спектакль «Мастер и Маргарита. Финал» пройдёт в Пскове
17.11.2022, 19:350 Великолучан предупредили об отключении электроэнергии на выходных 17.11.2022, 19:270 Центр специального образования модернизируют в Великих Луках 17.11.2022, 19:240 Прокуратура заинтересовалась содержанием железной дороги в Новосокольническом районе 17.11.2022, 19:100 Стадо косуль перегородило дорогу у кладбища в Порховском районе. ВИДЕО
17.11.2022, 19:030 Минчанин ищет прошедшего Афганскую войну отца в Псковской области 17.11.2022, 18:410 Иностранца будут судить за причинение смерти по неосторожности в Себежском районе 17.11.2022, 18:380 Работа над фасадами церкви Николы Вратаря и Никольской башни завершаются в Печорах 17.11.2022, 18:310 Три автомобиля столкнулись в центре Пскова и образовали пробку
17.11.2022, 18:290 Псковички приняли участие во всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике 17.11.2022, 18:260 40% россиян уверены, что отечественное здравоохранение не развивается – ВЦИОМ 17.11.2022, 18:100 Российский диетолог назвала неочевидный способ избежать новогоднего переедания 17.11.2022, 18:000 Контейнеры для ТКО выставили в Дновском районе
17.11.2022, 17:510 Жителям Дедовичей предлагают сдать макулатуру на благотворительность 17.11.2022, 17:401 Почти 70 тысяч пачек сигарет уничтожили в Псковской области с начала года 17.11.2022, 17:330 Андрей Михайлов назвал главную задачу законотворчества 17.11.2022, 17:280 Неизвестный в Пскове похитил с чужой банковской карты более 2 тысяч рублей
17.11.2022, 17:200 Более 70 собак из псковского зооприюта «Шанс» нашли новый дом 17.11.2022, 17:180 Почти 40% российских мужчин не обращались в медицинские учреждения в течение года 17.11.2022, 17:160 Традиционные ценности: возможно ли законодательно обеспечить уважительное отношение детей к родителям? 17.11.2022, 17:150 Главный онколог Минздрава рекомендует не отказываться от мяса
17.11.2022, 17:110 «Беседка»: Сергей Жаворонок об итогах работы и новогодних проектах Псковской филармонии. ВИДЕО 17.11.2022, 17:061 Началось голосование за жителей СЗФО в конкурсе «Твоя история с билайн» 17.11.2022, 17:010 Андрей Михайлов оценил инициативу «народного бюджетирования» 17.11.2022, 17:000 Глухонемого мужчину в вязаной шапке продолжают искать в Пскове
17.11.2022, 16:562 В Пскове вернулись к обсуждению названия нового парка на дальнем Завеличье 17.11.2022, 16:513 Льготная категория: что положено ветеранам боевых действий 17.11.2022, 16:501 Генплан понижения территории церкви Николы со Усохи разработали в Пскове 17.11.2022, 16:460 Лебедёнка Гошу привезли в псковское подворье. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru