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Общество

Подругу из Воркуты ищет россиянка в Псковской области

18.11.2022 10:53|ПсковКомментариев: 0

Татьяну Новикову разыскивает подруга Любовь в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«С Таней мы познакомились в 2000 году в поселке Сивой Маске, это под Воркутой. Она училась в школе. Потом встретились в 2003 году в Бежецке Тверской области. Её родители там получили квартиру, как и моя бабушка. Потом ее родители квартиру продали, и они уехали в Псковскую область», - указала заявительница.

В Псковской области, по ее словам, Татьяна окончила школу и поступила в педагогический институт на факультет начальных классов.

«До 2007 года переписывались, потом связь прервалась. Хотела узнать, как она, что с ней? Помогите найти», - добавила Любовь.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно отыскать по номеру №1764585.

Теги: #розыск
Источник: Псковская Лента Новостей
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