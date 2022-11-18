Общество

Псковские студенты подали почти 1,5 тысячи заявок на олимпиаду «Я — профессионал»

Завершилась регистрация на шестой сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я - профессионал» - одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». За 48 дней студенты подали более 669 тысяч заявок на участие в состязаниях, из них 1 тысяча 470 регистраций поступило от учащихся Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Олимпиада реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.

Регистрация на олимпиаду «Я - профессионал» стартовала 29 сентября и продлилась 48 дней. Студенты могли подать заявку на одно или сразу несколько из 73 направлений, которые охватывают широкий круг профессиональных областей и включают технические, компьютерные, гуманитарные, социально-экономические, аграрные, медицинские и другие дисциплины - от дизайна до искусственного интеллекта.

«Все 48 дней мы двигались уверенно, набрав в итоге 669 794 регистрации, что более чем на 45 тысяч больше, чем в прошлом году - такая динамика не может не радовать. Студенты Псковской области также зарегистрировались в олимпиаде, это показывает их интерес к состязанию и к развитию профессиональных навыков. Самыми популярными направлениями среди студентов региона стали "Классный руководитель" и "Педагогическое образование (основное)"», - отметила руководитель олимпиады «Я - профессионал» Валерия Касамара.

Впереди участников олимпиады ждет отборочный онлайн-этап, который пройдет с 18 ноября по 4 декабря. О его итогах станет известно в конце декабря. Заключительный этап олимпиады состоится с февраля по апрель 2023 года. Итоги состязаний будут подведены в мае.

«За время регистрации активнее всего заявки на олимпиаду подавали студенты Псковского государственного университета. Это только первый шаг - с 18 ноября для ребят начнется заочный этап олимпиады. Впереди - прикладные задания, которые помогут студентам уже сейчас понять, чего от них ждет работодатель и насколько они готовы к выходу на рынок труда. А также образовательные форумы и возможности поступить в лучшие вузы страны и попасть на стажировки в крупные компании. "Я - профессионал“ - это возможность раскрыть свой потенциал, выйти за рамки университетской аудитории и добиться больших высот. Я желаю участникам удачи», - рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Агафонов.

Студенты, имеющие дипломы некоторых проектов платформы «Россия - страна возможностей», могут пройти сразу на заключительный этап олимпиады «Я - профессионал» по 24 направлениям из 73. К учету принимаются только дипломы последнего сезона или года проведения проекта.

Дипломанты «Я - профи» получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

В период регистрационной кампании студентов призвали участвовать в олимпиаде министр транспорта Виталий Савельев, министр строительства Ирек Файзуллин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр культуры Ольга Любимова, заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов, заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко, замглавы Минцифры Николай Яцеленко. Также министр правительства Москвы Александр Молотков, губернатор Красноярского края Александр Усс, губернатор Орловской области Андрей Клычков, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и руководитель администрации главы Республики Башкортостан Максим Забелин. Кроме того, к студентам обратились генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, чемпионки Европы Екатерина Шуголь и Татьяна Гайдай, а также вице-президент Русского географического общества Кирилл Чистяков. Все они отмечали, что олимпиада «Я — профессионал» — это возможность проверить свои знания и сделать шаг в образовании и карьере.