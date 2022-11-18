Общество

Прокуратура потребовала ликвидировать свалку у кладбища в Бежаницком районе

Несанкционированную свалку мусора потребовала ликвидировать прокуратура у кладбища в деревне Бардово Бежаницкого района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местном ведомстве.

Прокуратура установила, что в нарушение норм действующего законодательства администрация сельского поселения «Бежаницкое» не обеспечила надлежащее содержание кладбища в деревне Бардово. Около кладбища имеется несанкционированная свалка мусора, территория кладбища засорена валежником и заросла кустарником. Также на территории места захоронения имеются семь деревьев, которые могут упасть, отметили в прокуратуре.

В Бежаницкий районный суд направили исковые заявления с требованиями обязать орган МСУ ликвидировать несанкционированную свалку мусора около кладбища, произвести очистку территории кладбища от валежника и кустарника, а также спилить семь деревьев.