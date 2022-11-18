Общество

Первый иностранный препарат для лечения COVID-19 зарегистрировали в России

Минздрав России выдал регистрацию первому иностранному препарату для профилактики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

В пресс-службе Минздрава подтвердили, что это первый зарегистрированный в России иностранный препарат для профилактики и лечения COVID-19.

Согласно данным ГРЛС, препарат «Эвушелд» (международное непатентованным наименованием «Тиксагевимаб+Цилгавимаб») представляет собой набор растворов для внутримышечного введения, пишет «Интерфакс».

«Минздрав России одобрил лекарственный препарат на основе моноклональных антител длительного действия производства компании "АстраЗенека" для доконтактной профилактики и лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести», - сообщили в компании.

По данным AstraZeneca, препарат предназначен для обеспечения защиты уязвимых групп пациентов, пациентов с недостаточным иммунным ответом на вакцинацию против COVID-19, а также для лиц с противопоказаниями к вакцинации против COVID-19.

«К ним относятся пациенты с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, пациенты, перенесшие трансплантацию органов, пациенты, находящиеся на диализе, а также получающие иммуносупрессивную терапию, пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями», - уточнили в компании.

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Препарат ранее был включен во Временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Ранее препарат был одобрен к применению для доконтактной профилактики и лечения COVID-19 в Европейском Союзе, Великобритании, Японии и ряде других стран. В США препарат одобрен для доконтактной профилактики. В ноябре 2022 года журнал TIME включив данный препарат в список главных изобретений 2022 года.