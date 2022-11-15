Общество

В восьми районах Псковской области уже неделю нет случаев заражения COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области по итогам прошедшей недели осталась на прежнем уровне: 120 случаев (19,35 на 100 тысяч населения). В восьми районах региона новых случаев заражения за неделю не выявили. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По клинической форме среди них в виде ОРВИ протекают 114 случаев, в виде пневмонии – 6 случаев. Среди заболевших на прошедшей неделе 2,5 % детей в возрасте до 18 лет и 97,5% взрослых (55,8% составляют лица в возрасте 65 лет и старше). Количество заболевших взрослых увеличилось на 3,5%, детей до 18 лет – снизилось на 4 человека.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 10 муниципальных образованиях: Пушкиногорский, Невельский, Палкинский, Стругокрасненский, Печорский, Дновский, Новоржевский, Пустошкинский, Усвятский районы, город Псков, в том числе в 1,7-2,7 раза – в 5 районах: Пушкиногорский, Невельский, Палкинский, Стругокрасненский, Печорский.

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По сравнению с предыдущей неделей незначительный рост заболеваемости на 100 тысяч населения отмечался в 10 муниципальных образованиях: Великолукский, Дновский, Красногородский, Невельский, Псковский, Пушкиногорский, Стругокрасненский, Усвятский районы, города Великие Луки и Псков.

Не зарегистрированы случаи в Дедовичском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Опочецком, Плюсском, Пыталовском, Себежском районах.

В Пскове за неделю зарегистрировали 55 случаев, в Великих Луках - 13 случаев.