Общество

Юным великолучанам помогли разобраться в сложных жизненных ситуациях

В Великих Луках прошла акция, приуроченная к Всероссийскому Дню правовой помощи детям.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу, участие во встрече с гражданами принял начальник ОПДН отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Великие Луки подполковник полиции Денис Долганов.

Мероприятие было организовано управлением образования администрации города Великие Луки. Основной его целью стало оказание правовой, информационно-консультативной помощи детям-сиротам и юным горожанам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В частности, была предоставлена возможность получения бесплатной юридической помощи.

Специалисты помогали заявителям разобраться в тех или иных сложных обстоятельствах, с которыми им пришлось столкнуться, в том числе связанных с обеспечением защиты прав несовершеннолетних.