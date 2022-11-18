Общество

Михаил Ведерников: Более 600 человек обратились в Центр помощи мобилизованным

За месяц работы в Центр помощи мобилизованным обратилось более 600 человек. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что работа Центра продолжается в ежедневном режиме.

С начала месяца судебные приставы провели 40 консультаций, приняли в работу 17 заявлений, комитет по образованию отработал 22 заявления, комитет по труду оказал помощь 3 членам семей мобилизованных по подбору вакансий и прохождению переобучения.

«40 обращений было отработано с «Газпромбанком» и ВТБ по вопросу сложности использования средств с карты мобилизованного членами семьи. С банками удалось наладить полное взаимодействие, 30 обращений решены положительно, - написал губернатор в своем телеграм-канале. - Порядка 300 билетов передано для детей на бесплатное посещение культурных и образовательных мероприятий Псковского театра, планетария, Усадьбы Беклешова и других».

Михаил Ведерников отметил, что на каждого обратившегося в Центр оформлен социальный паспорт с контактной информацией – специалисты повторно звонят семьям, чтобы узнать, как был решен их вопрос и нужна ли ещё помощь.