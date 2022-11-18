Общество

Псковский губернатор поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником.

«От вашего труда и самоотдачи зависят уровень подготовки кадров для экономики Псковской области, повышение качества высшего образования и развитие науки, - написал глава региона в своем телеграм-канале. - В нашем регионе преподаватели высшей школы не только умеют заинтересовать студентов, но и сами постоянно обучаются, совершенствуют свои знания и педагогическое мастерство. Во многом благодаря вашим усилиям в регионе появляются такие уникальные проекты, как Инженерная школа, учебно-научная лаборатория метаболомного анализа, строительство нового медицинского корпуса».

Михаил Ведерников поблагодарил преподавателей за верность избранному пути и непростой труд и пожелал им успешного осуществления намеченных планов, здоровья и всего самого доброго.

Отметим, что День преподавателя высшей школы отмечается в этом году во второй раз. Он был учрежден 19 ноября в 2021 году по приказу Министерства науки и высшего образования.