Общество

Оксана Федорова планирует начать карьеру оперной певицы

Уроженка Пскова, телеведущая Оксана Федорова намерена попробовать себя в качестве оперной певицы. Об этом она рассказала в ходе интервью для программы «Откройте, Давид».

Оксана Федорова призналась, что уже некоторое время всерьез увлекается оперным вокалом и даже занимается с частным преподавателем. Помимо этого телеведущая также училась на факультете культуры в МГУ и прошла стажировку в Московской консерватории.

По словам бывшей «Мисс Вселенной», в будущем она бы хотела спеть дуэтом с кем-либо из своих коллег. Оксана Федорова выделила исполнителя Алессандро Сафина. А с Глебом Матвейчуком она бы, напротив, отказалась сотрудничать по причине невысокого роста вокалиста, передает «Газета.Ру».

Напомним, Оксана Федорова родилась в Пскове. Окончила милицейско-правовой лицей Пскова с золотой медалью. В 1997 году окончила с золотой медалью Псковскую средне-специальную школу милиции и несколько месяцев проработала следователем в одном из районных отделов милиции Пскова. В том же году поступила в Санкт-Петербургский университет МВД РФ на факультет руководителей городских и районных органов внутренних дел. В 2000 году окончила с отличием университет, получила звание старшего лейтенанта милиции и проработала несколько месяцев дознавателем в линейном отделе внутренних дел (ЛОВД) аэропорта «Пулково».

Еще будучи студенткой, Оксана в 1999 году победила в конкурсе «Мисс Санкт-Петербург». В 2001 году стала победительницей конкурса «Мисс Россия», в 2002 году - конкурса «Мисс Вселенная 2002», проходившего в Пуэрто-Рико.