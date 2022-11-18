Общество

В Псковской области будут увольнять руководителей детсадов, отказавшихся от зачисления детей участников СВО

Руководителям детских садов, которые отказались от зачисления детей участников специальной военной операции без объяснения причин, сделаны «первое и последнее предупреждение». Об этом в своем еженедельном обращении заявил губернатор Михаил Ведерников.

Он напомнил, что одна из мер поддержки заключается в том, что дети участников СВО в первоочередном порядке зачисляются в детские сады и школы.

«У нас были единичные случаи, когда руководители детских садов отказывались зачислять детей без объяснения причин. С ситуацией разобрались. Уважительных причин для отказа не было. Руководителям даны первое и последнее предупреждение. В дальнейшем при таких нарушениях будем просто сразу принимать кадровые решения. Кто позволяет себе хамское и циничное отношение к людям, в этой сфере работать не будет», - пообещал глава региона.

Он также отметил, что «наивно рассчитывать, что о подобных инцидентах никто не узнает».

«Люди сразу обо всём пишут, и ни одно обращение незамеченным не остаётся. По моему поручению Комитет по образованию провёл на эту тему ВКС с руководителями учреждений образования. Рассчитываю, что меня все услышали», - заключил губернатор.