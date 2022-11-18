Общество

Хранитель «Тригорского» побывала главным судьёй «Умников и умниц»

Хранитель мемориального музея-усадьбы «Тригорское» в составе Государственного Пушкинского Заповедника Римма Бурченкова вернулась со съёмок телепередачи «Умники и умницы». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Фото: Хранитель «Тригорского» Римма Бурченкова и ведущий телевикторины Юрий Вяземский.

«Римма Валентиновна была главным судьёй одной из четвертьфинальных игр, и к ней обращались «Ваша честь», — рассказал экс-хранитель усадьбы Константин Бурченков, также присутствовавший на съёмках.

Интеллектуальный турнир был посвящен «Евгению Онегину». Широко известно, что центральные главы своего романа в стихах поэт создал, будучи в ссылке в псковском родовом имении. При этом прототипами его главных героев и эпизодических персонажей, по мнению многих и многих современников и, позднее, исследователей творчества Пушкина, послужили как обитатели Тригорского, так и некоторые другие псковские знакомцы Александра Сергеевича.

Фото: Из иллюстраций Юрия Игнатьева к роману Александра Пушкина «Евгений Онегин». Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

«Очень талантливые дети», — выразили своё главное впечатление от съёмок пушкиногорские музейщики, не преминув заметить, что, при этом — всё-таки очень современные дети: при немалой эрудированности «…они порой затрудняются в ответах на вопросы, которые школьникам нашего поколения показались бы очень простыми, даже очевидными».

Запись «онегинского этапа» телевикторины, по предварительной информации, выйдет в эфир в день памяти Пушкина — 10 февраля следующего года. Его участниками стали старшеклассники из разных российских городов; псковичей, к сожалению, среди них не оказалось.

Напомним, что «Умницы и Умники» — Всероссийская открытая гуманитарная телеолимпиада. Участие в ней — хороший шанс для талантливых молодых людей со всей страны заявить о себе и без экзаменов поступить в ведущий дипломатический ВУЗ страны — МГИМО (У) МИД РФ.