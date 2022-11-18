Общество

Экономист рассказала о выплатах и льготах почетным донорам России

Старший преподаватель факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ имени Г.В. Плеханова Дарья Стюрина рассказала, что обладатели звания «Почетный донор России» в 2022 году получат от государства 16 тысяч рублей.

Кроме того в разговоре с агентством «Прайм», она сообщила, какие еще льготы положены почетным донорам.

В частности, эта категория граждан может рассчитывать на дополнительный выходной с сохранением зарплаты, бесплатное питание в день сдачи крови, оплачиваемый отпуск в любое удобное время, льготные путевки в санатории.

В Москве, по словам Стюриной, почетные доноры имеют право на бесплатный проезд и скидки на оплату ЖКХ и лекарств.