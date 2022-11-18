Сотрудники Фонда содействия реформированию ЖКХ поддержали Печорский центр помощи детям

Сотрудники фонда содействия реформированию ЖКХ передали большое количество подарков для воспитанников Печорского центра помощи детям. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал
Это бытовая техника, рюкзаки и спортивные сумки, книги, акустические гитары, ролики, пряжа, спицы и крючки для вязания, сладости.
«Особенно оценили ребята мячи и футбольные бутсы для зала. В центре помощи – сильная команда, которая в этом году стала лучшей на Всероссийском фестивале среди школ-интернатов и детских домов. Очень обрадовались ребята и гончарному кругу. В Центре уже два года работает своя гончарная студия, есть даже печь для обжига, а вот круга – не было. Дети уже начали знакомиться с новым оборудованием», – написал Михаил Ведерников.
Он отметил, что сотрудники фонда не первый год привозят подарки для воспитанников центра.
«От всей души благодарю руководителя Фонда Константина ЦИЦИНА за такое внимание к региону», – написал губернатор.