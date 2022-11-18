Общество

Инвентаризацию фонда лесовосстановления провели в двух районах Псковской области

Инвентаризацию фонда лесовосстановления провели в Псковской области на территории Невельского и Плюсского лесничеств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ФБУ «Рослесозащита» - «Центра защиты леса Новгородской области».

Фото здесь и далее: филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Новгородской области»

Сотрудники филиала завершили работы по выявлению (инвентаризации) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, осуществляемые в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» и государственного мониторинга воспроизводства лесов.

16 ноября в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области провели совещание, на котором подвели итоги работ по выявлению (инвентаризации) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с использованием технологий дистанционного зондирования земли на территории Псковской области.

Специалисты филиала представили результаты натурных обследований лесных участков при наземной верификации данных, выявленных с использованием технологий ДЗЗ, проводимой для оценки достоверности результатов дешифрирования. В течение полевого сезона 2022 года на территории Невельского и Плюсского лесничеств натурные работы провели на площади 267,6 га (73 участка). По итогам натурных обследований все 73 участка соответствуют данным дешифрирования материалов ДЗЗ, что позволяет говорить не только о высокой точности дешифрирования данных ДЗЗ, в том числе космических снимков территории с участками вырубленных, погибших и поврежденных лесов, но и о 100% соответствии определения категории земель фонда лесовосстановления, подчеркнули в филиале.

Одновременно с результатами работ по наземной верификации на встрече представили и обсудили результаты инвентаризации фонда лесовосстановления по Невельскому и Плюсскому лесничествам в целом, площадь земель, предназначенных для лесовосстановления составляет 2156,5 га, из них вырубки – 2145,7 га, погибшие насаждения – 2 га, прогалины – 8,8 га. По результатам проведенных работ видно, что большую часть площади фонда лесовосстановления составляют вырубки.

«Приоритетной задачей специалистов лесного хозяйства является создание молодняков хозяйственно ценных лесных древесных пород на землях, предназначенных для лесовосстановления, – сказал директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов. - На большей части площадей предусмотрено искусственное лесовосстановление путем посадки лесных культур сосны обыкновенной и ели европейской».