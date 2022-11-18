12 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

12 новых случаев заражения коронавирусом выявили на территории Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 456 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли семь пациентов, всего – 123 266. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 945 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков –41064/7
- Великие Луки –18230/0
- Бежаницкий район –1608/0
- Великолукский район –2849/0
- Гдовский район –2253/0
- Дедовичский район –3084/0
- Дновский район –1023/0
- Красногородский район –1129/0
- Куньинский район –1067/0
- Локнянский район –1207/0
- Невельский район –5653/3
- Новоржевский район –1352/0
- Новосокольнический район –3305/0
- Опочецкий район –3834/0
- Островский район –6092/0
- Палкинский район –1274/0
- Печорский район –2978/0
- Плюсский район –1973/0
- Порховский район –4557/1
- Псковский район –9707/0
- Пустошкинский район –1581/0
- Пушкиногорский район –1804/1
- Пыталовский район –1922/0
- Себежский район –2995/0
- Стругокрасненский район –2122/0
- Усвятский район –747/0.