Общество

12 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

12 новых случаев заражения коронавирусом выявили на территории Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 456 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли семь пациентов, всего – 123 266. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 945 человек.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах: