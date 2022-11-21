Общество

О вреде соли для сердца рассказал диетолог

Повышенное потребление соли приводит к проблемам с сердцем и значительно увеличивает риск преждевременной смерти. Об этом сообщил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

В норме здоровому человеку позволяется съесть в день всего несколько граммов соли. Однако редко когда эта рекомендация соблюдается, поэтому люди продолжают досаливать блюда или есть пищу с избыточным содержанием натрия. Это значительно увеличивает риск развития гипертонии, болезней сердца и мочевыделительной системы, приводит слова врача RuNews24.

«Также известно, что из-за способности повысить давление, соль может повысить уровень стресса. Она создает отек стенки и повышает чувствительность к сосудосуживающим импульсам. Например, при стрессовой ситуации у человека начинает стучать в висках, колотится сердце, вследствие чего он пугается, а состояние ухудшается. Но есть люди, которым соль может пойти на пользу. Например, тем, у кого низкое артериальное давление», - добавил диетолог.