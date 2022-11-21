Общество

Губернатор поздравил сотрудников псковского УФНС с профессиональным праздником

Сотрудников управления ФНС России по Псковской области поздравил с профессиональным праздником губернатор области Михаил Ведерников. Поздравление опубликовано на сайте правительства Псковской области.

Глава региона отметил, что без эффективной деятельности налоговой службы социально-экономическое развитие государства невозможно. Также от грамотной, четкой и слаженной работы УФНС зависят своевременное пополнение бюджетов всех уровней, формирование комфортного делового климата и обеспечение благополучия людей. Растущие налоговые поступления позволяют государству выполнять свои социальные обязательства, реализовывать намеченные программы и национальные проекты.

«В Псковской области сформирован профессиональный кадровый состав регионального управления федеральной налоговой службы. Своей компетентностью, ответственностью, добросовестностью вы вносите значимый вклад в развитие отечественной налоговой системы и укрепление экономической стабильности Псковской области. Благодарю вас за грамотное выполнение поставленных задач и эффективную работу», - добавил Михаил Ведерников.

Он также выразил признательность ветеранам налоговой службы, чьи опыт, знания и преданность профессии востребованы молодыми специалистами и пожелал сотрудникам управления крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.