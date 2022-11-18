Общество

Сотрудников псковской поликлиники призвали быть этичнее после жалобы губернатору

Беседу о необходимости соблюдения норм этики и деонтологии при общении с пациентами и их родственниками провели с медицинскими работниками Псковской детской городской поликлиники после жалобы на сайте губернатора.

«Первый раз были записаны в поликлинику на Шестака. На массаж записали на 24 октября, утром позвонили и предупредили, что врач заболел. В этот же день позвонили и перенесли на 7 ноября в 15:00. И вот 7 числа собрались с ребёнком на массаж (сыну 5 месяцев). Так как долго не было автобуса, мы пошли пешком. В такой холод с Инженерной на Шестака мы пришли на приём. На двери висело объявление, что врач заболел, но нас никто не предупредил. Сидели две женщины и с наездом отвечают: "Вы что, не видите, что написано? Она на больничном". А когда спросила, почему нас никто не предупредил: "У нас свои дети, мы не обязаны". Зачем тогда регистратура в поликлинике? Как не придёшь в детскую поликлинику, вечно ругаешься. Но если бы нас предупредили, я бы не тащила пятимесячного здорового ребёнка собирать бациллы. Теперь нам нужно снова идти на Кузнецкую в поликлинику и брать в кабинете ЛФК направление, чтобы опять ждать месяц, а то и два! Хотя по направлению невролога массаж с трех месяцев, а мы все не можем попасть», - поделилась своей проблемой женщина на сайте главы региона.

На обращение ответила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Она заверила, что с медицинскими работниками Псковской детской городской поликлиники провели беседу о необходимости соблюдения норм этики и деонтологии при общении с пациентами и их родственниками.

«В настоящее время ваш ребёнок получает полный курс массажа. Комитет по здравоохранению Псковской области приносит вам извинения и благодарит за предоставленную информацию», - добавила Марина Гаращенко.