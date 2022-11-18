Общество

Снежный покров в Пскове может исчезнуть к концу недели

Снежный покров в Пскове может растаять к концу недели. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«На территории области сохранится небольшой снег, на юге области возможен умеренный. Такая погода с ночными и дневными отрицательными температурами будет в области до 24 ноября. После дневные температуры станут слабоположительными. Снежный покров, возможно, будет разрушен, малая часть может сохраниться. Это хорошая ноябрьская погода», - рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик уточнила, что усиление ветра до уровня неблагоприятных погодных явлений пока не прогнозируется.