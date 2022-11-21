Общество

«Титан-Полимер» в лицах: отдел бухгалтерского учёта

Мы продолжаем рассказывать о сотрудниках псковского завода «Титан-Полимер». 21 ноября в России отмечают День бухгалтера. Официально такой праздничный день не установлен, но в этот день в 1996 году был подписан Закон «О бухгалтерском учете». Несколько слов об особенностях профессии от специалистов отдела бухгалтерского учёта ООО «Титан-Полимер».

Фото: «Титан-Полимер»

Что больше всего любят в своей профессии бухгалтеры завода «Титан-Полимер»?

«Люблю, когда в бухгалтерском балансе финансовым результатом является прибыль предприятия», – отметила Елена Яковлева.



«С детства люблю логические загадки. Но ни один кроссворд или головоломка не тренирует мозг так, как бухгалтерские проводки», – добавила Елена Курочкина.



Ваша любимая шутка про бухгалтера



«Точность - вежливость королей. Из этого следует, что все бухгалтера, как минимум, королевы», – ответила Елена Яковлева.



«Нет такой шутки, которую бухгалтерия не могла бы превратить в служебную записку», – заключила Елена Курочкина.



«Поздравляем бухгалтеров ООО «Титан-Полимер» с профессиональным праздником! Желаем хороших стабильных доходов, минимум отчетов, чтобы баланс у вас всегда сходился. Душевного спокойствия и семейного благополучия!» – добавили на предприятии.

Источник: ООО «Титан-Полимер»