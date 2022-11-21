Общество

В Пскове ввели меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными метеорологическими явлениями в осенне-зимний период 2022-2023 годов, ввели в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Соответствующее распоряжение подписал Глава города Пскова, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Борис Елкин.

В целях организации своевременного реагирования на угрозы возникновения ЧС, связанных с неблагоприятными метеоявлениями, оперативной ликвидации их последствий, а также поддержания устойчивого жизнеобеспечения населения города утвердили состав сил и средств Псковского муниципального звена областной территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых к ликвидации последствий неблагоприятных метеоявлений.

Руководителям организаций, входящих в состав системы, поручили обеспечить техническую готовность специальной техники и механизмов, применяемых для снегоуборки, а также создать запасы горюче-смазочных материалов для их работы и запасов противогололедных материалов.

«Управлению городского хозяйства администрации города Пскова необходимо обеспечить контроль за исполнением подрядчиками договорных обязательств по своевременной и качественной очистке города, обратив особое внимание на автобусные маршруты, подъездные пути к социально-значимым объектам и объектам жизнеобеспечения населения города, к пожарным пирсам, пожарным водоемам и местам забора воды в целях пожаротушения», – говорится в распоряжении.

Кроме того, УГХ поручили уточнить перечень организаций для дополнительного привлечения сил и средств по ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений и обеспечить взаимодействие с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Управляющим организациям по обслуживанию жилого фонда поручили обеспечить:

своевременное принятие мер по снегоуборке и ликвидации гололедных явлений на закрепленных территориях, обратив особое внимание на очистку от снежных масс внутридворовых проездов и люков колодцев пожарных гидрантов системы наружного пожарного водоснабжения;

регулярный осмотр кровель зданий и принятие оперативных мер по огораживанию опасных участков с последующей уборкой наледей и сосулек с крыш подведомственного жилого фонда;

незамедлительное реагирование на сообщения граждан об угрозах, связанных с образованием сосулек и наледей.

Руководителям социально-значимых объектов и объектов общественно-деловых зон независимо от организационно правовых форм и форм собственности, на подведомственных территориях необходимо обеспечить регулярное и своевременное освобождение кровель зданий от снежных масс и наледей, а также огораживание и обозначение участков пешеходных зон в связи с угрозой падения наледей с крыш зданий, обработку противогололедными материалами и своевременную очистку от наледей пешеходных зон у входов в подведомственные здания, очистку люков колодцев пожарных гидрантов системы наружного пожарного водоснабжения.

Комитет по делам ГО и ЧС администрации города Пскова организует работу оперативной группы при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с неблагоприятными метеорологическими явлениями, обеспечивает повседневный контроль за ликвидацией последствий неблагоприятных метеоявлений на городской территории, своевременное информирование дежурно-диспетчерских служб организаций об угрозе возникновения опасных метеорологических явлений на городской территории и информационное взаимодействие с ГУ МЧС России по Псковской области, Псковским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды при прогнозе возникновения неблагоприятных метеорологических явлений.

Отделу ГИБДД полиции УМВД России по городу Пскову рекомендовпли принимать меры по освобождению проезжей части улиц от стоящего автотранспорта по обращениям организаций, осуществляющих уборку территорий; обеспечивать проведение мероприятий по своевременному ограничению движения транспортных средств и организации объезда на участках улично-дорожной сети при возникновении снежных заносов; организовать при необходимости работу дополнительных подвижных постов ГИБДД на опасных и аварийных участках автомобильных дорог.