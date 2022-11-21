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Задачи нового руководителя банно-прачечного комбината перечислил глава Пскова

О задачах нового руководителя банно-прачечного комбината, которым назначен Олег Аникеев, рассказал глава города Пскова Борис Елкин Елкин в программе «Собственной персоной» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

По его словам, основная задача - проведение аудита предприятия, а также ревизии, так как часть бань работает на газу, часть - на дровах. Также, продолжил градоначальник, необходимо найти «золотую середину» между предназначением и социальной функцией комплекса. Он отметил, что баням необходима модернизация, реконструкция, а также привлечение новых клиентов.

«К сожалению, с каждым днём ходят всё меньше и меньше людей. Для многих бани носят важное значение: кто-то ради компании ходит, кто-то не имеет альтернативы. Социальную функцию и поддержку горожан необходимо сохранить. Это и есть задачи нового руководителя – обеспечение работы бань, чтобы не было периода, когда нет отопления, и чтобы доходы покрывали расходы. Задача выйти хотя бы в ноль», - подчеркнул глава Пскова.

Напомним, 14 ноября руководителем банно-прачечного комбината был назначен Олег Аникеев. Глава города поставил перед новым руководителем муниципального предприятия задачу в первую очередь обеспечить социальную функцию комбината.

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Ранее эту должность занимал депутат Псковской городской Думы шестого созыва Сергей Колосов, летом он перешёл на работу в Ледовый дворец Пскова.