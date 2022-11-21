Задачи нового руководителя банно-прачечного комбината перечислил глава Пскова

О задачах нового руководителя банно-прачечного комбината, которым назначен Олег Аникеев, рассказал глава города Пскова Борис Елкин Елкин в программе «Собственной персоной» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
По его словам, основная задача - проведение аудита предприятия, а также ревизии, так как часть бань работает на газу, часть - на дровах. Также, продолжил градоначальник, необходимо найти «золотую середину» между предназначением и социальной функцией комплекса. Он отметил, что баням необходима модернизация, реконструкция, а также привлечение новых клиентов.
Напомним, 14 ноября руководителем банно-прачечного комбината был назначен Олег Аникеев. Глава города поставил перед новым руководителем муниципального предприятия задачу в первую очередь обеспечить социальную функцию комбината.
Ранее эту должность занимал депутат Псковской городской Думы шестого созыва Сергей Колосов, летом он перешёл на работу в Ледовый дворец Пскова.