Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» взобрались на скалодром

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» посетили центр науки и спорта «Без предела» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Фото здесь и далее: Татьяна Родинова и Даниил Леонтьев
В центре науки и спорта «Без предела» финалистки смогли опробовать скалодром, пройти по верёвочной трассе и попрыгать в батутном центре.
Участницам помогали опытные инструкторы и наставники центра.
По итогам увлекательного похода участницы получили яркие эмоции, отметили организаторы.
«На скалодром взберётся и трассу верёвочного парка пройдёт! Как в старой доброй русской пословице про настоящую русскую женщину, участницы фестиваля "Мисс и Миссис Псков-2022" личным примером показали, что не страшатся новых испытаний и тем более трудностей!» - добавили организаторы.
Напомним, финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» состоится 26 ноября и пройдёт в БКЗ филармонии.