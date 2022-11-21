Общество

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» взобрались на скалодром

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» посетили центр науки и спорта «Без предела» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Татьяна Родинова и Даниил Леонтьев

В центре науки и спорта «Без предела» финалистки смогли опробовать скалодром, пройти по верёвочной трассе и попрыгать в батутном центре.

Участницам помогали опытные инструкторы и наставники центра.

По итогам увлекательного похода участницы получили яркие эмоции, отметили организаторы.

«На скалодром взберётся и трассу верёвочного парка пройдёт! Как в старой доброй русской пословице про настоящую русскую женщину, участницы фестиваля "Мисс и Миссис Псков-2022" личным примером показали, что не страшатся новых испытаний и тем более трудностей!» - добавили организаторы.

Напомним, финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» состоится 26 ноября и пройдёт в БКЗ филармонии.