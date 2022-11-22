Общество

Аналитики заявили о значительной нехватке детских врачей в Псковской области

На одну вакансию врача-педиатра в России приходится всего 0,5 резюме – что говорит об остром дефиците этих специалистов. В Псковской области также наблюдается значительная нехватка детских врачей: на одну вакансию приходится порядка 1 резюме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Нормой на рынке труда считается показатель, равный 5–6 резюме на одно предложение о работе. В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными, отметили аналитики.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях педиатров составляет 54 589 рублей по России и 61 333 рубля по Псковской области. В то же время сами соискатели в России рассчитывают в среднем на 71 435 рублей.

67% вакансий педиатров подходят врачам без опыта работы, в 22% требуется опыт от одного года, в остальных случаях – от трёх лет.

Топ-10 вакансий для педиатров в Псковской области: