Аналитики заявили о значительной нехватке детских врачей в Псковской области

На одну вакансию врача-педиатра в России приходится всего 0,5 резюме – что говорит об остром дефиците этих специалистов. В Псковской области также наблюдается значительная нехватка детских врачей: на одну вакансию приходится порядка 1 резюме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.
Нормой на рынке труда считается показатель, равный 5–6 резюме на одно предложение о работе. В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными, отметили аналитики.
Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях педиатров составляет 54 589 рублей по России и 61 333 рубля по Псковской области. В то же время сами соискатели в России рассчитывают в среднем на 71 435 рублей.
67% вакансий педиатров подходят врачам без опыта работы, в 22% требуется опыт от одного года, в остальных случаях – от трёх лет.
Топ-10 вакансий для педиатров в Псковской области:
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор