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Общество

Аналитики заявили о значительной нехватке детских врачей в Псковской области

23.11.2022 09:50|ПсковКомментариев: 0

На одну вакансию врача-педиатра в России приходится всего 0,5 резюме – что говорит об остром дефиците этих специалистов. В Псковской области также наблюдается значительная нехватка детских врачей: на одну вакансию приходится порядка 1 резюме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Нормой на рынке труда считается показатель, равный 5–6 резюме на одно предложение о работе. В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными, отметили аналитики. 

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях педиатров составляет 54 589 рублей по России и 61 333 рубля по Псковской области. В то же время сами соискатели в России рассчитывают в среднем на 71 435 рублей.

67% вакансий педиатров подходят врачам без опыта работы, в 22% требуется опыт от одного года, в остальных случаях – от трёх лет.

Топ-10 вакансий для педиатров в Псковской области:

  1. Врач-педиатр (участковая больница село Саранпауль), до 100 000 рублей до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/69862691
  2. Врач-педиатр (участковый), от 80 000 рублей до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67470668
  3. Врач-педиатр (ГУЗ Щекинская РБ, Тульская область), от 70 000 рублей до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/54958579
  4. Врач педиатр (участковый), до 86 000 рублей до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/71757528
  5. Врач-педиатр (участковый) (Тюменская область, город Ишим), от 60 000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49715133
  6. Врач-педиатр, от 60 000 рублей до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/52007424
  7. Врач-педиатр (участковый), от 60 000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68741729
  8. Врач-педиатр, от 60 000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68748134
  9. Врач-педиатр (участковый), от 55 490 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68740735
  10. Врач-педиатр «ГУЗ Ленинская районная больница», Тульская область, от 55 000 рублей до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67511585
Теги: #врачи #дети #вакансии
Источник: Псковская Лента Новостей
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